Topkapı'da T4 Tramvay Raydan Çıktı — Yolcular Tahliye Edildi

İstasyon arızası seferleri kısıtladı

İstanbul'da Fatih ile Sultangazi arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası tramvaydaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Arıza nedeniyle hat üzerinde düzenlemeye gidildi; seferler şu anda Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında yapılıyor ve yolculara Şehitlik istasyonundan aktarma imkânı sağlanıyor.

Konuyla ilgili Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

