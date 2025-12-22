DOLAR
Topkapı'da T4 Tramvay Raydan Çıktı — Yolcular Tahliye Edildi

Topkapı istasyonunda T4 Topkapı-Mescidi Selam tramvayı raydan çıktı; yolcular tahliye edildi, seferler Mescidi Selam-Fetihkapı arasında sınırlı sürüyor.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 18:07
İstasyon arızası seferleri kısıtladı

İstanbul'da Fatih ile Sultangazi arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası tramvaydaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Arıza nedeniyle hat üzerinde düzenlemeye gidildi; seferler şu anda Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında yapılıyor ve yolculara Şehitlik istasyonundan aktarma imkânı sağlanıyor.

Konuyla ilgili Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

