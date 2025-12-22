Topkapı'da T4 Tramvay Raydan Çıktı — Yolcular Tahliye Edildi
İstasyon arızası seferleri kısıtladı
İstanbul'da Fatih ile Sultangazi arasında sefer yapan T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvayı, Topkapı istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı. Olay sonrası tramvaydaki yolcular güvenli bir şekilde tahliye edildi.
Arıza nedeniyle hat üzerinde düzenlemeye gidildi; seferler şu anda Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında yapılıyor ve yolculara Şehitlik istasyonundan aktarma imkânı sağlanıyor.
Konuyla ilgili Metro İstanbul tarafından yapılan yazılı açıklamada, "T4 Topkapı-Mescidi Selam Tramvay Hattı’nda teknik bir arıza nedeniyle seferler Mescidi Selam-Fetihkapı istasyonları arasında, Şehitlik istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.
