Uşak'ta Midibüs Yan Yattı — 5 Yaralı

Uşak'ta Midibüs Yan Yattı: 5 Yolcu Hastaneye Kaldırıldı

Uşak'ta yolcu taşıyan bir midibüsün yan yatması sonucu 5 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza Detayları

Kaza, Ulubey ilçesine bağlı Akkeçili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.K. (48) yönetimindeki 64 SK 066 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yan yattı.

Müdahale ve Yaralıların Durumu

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye 112 Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. 112 ekiplerince midibüste yolcu konumunda bulunan M.K. (17), B.Ü. (20), D.K. (18), G.T. (18) ve Ş.E.Ş. (20) Uşak'taki hastanelere kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Soruşturma

Öte yandan, sürücü S.K. jandarma ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Midibüsün Uşak-Eşme arası yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

KAZA YAPAN 64 SK 066 PLAKALI MİDİBÜS.