Uşak'ta otomobil tarlaya devrildi: 1'i bebek, 5 yaralı

Uşak-Ulubey yolu Omurca yakınlarında kontrolden çıkan araç tarlaya devrildi; aynı aileden 1'i bebek olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 12:21
Kaza ve müdahale

Kaza, Uşak-Ulubey karayolu Omurca köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim A. (36) idaresindeki 35 AC 3853 plakalı otomobil, merkez istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

Olayın ardından bölgeye 112 Sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleler olay yerinde yapıldıktan sonra yaralılar hastaneye nakledildi.

Yaralıların durumu

Kazada sürücü İbrahim A. (36) ile eşi Ayşe A. (31) ve çocukları Kuzey A. (10), Asya A. (7) ile Kıvanç A. (1) yaralandı. Araçta sıkışan Ayşe A., itfaiye ekiplerince çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

