Uşak’ta Sahte Zeytinyağı Operasyonu: 23 Tonun Sadece 3 Tonu Gerçek

Uşak’ta düzenlenen operasyonda 22.375 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi; toplam 23 tondan sadece 3 tonu gerçek çıktı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:11
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:34
KOM ekipleri sağlığa zararlı ürünleri zeytinyağıyla karıştırıp şişeleyen işyerine baskın düzenledi

Uşak’ta yapılan operasyonda, piyasaya hakiki zeytinyağı gibi sunulan ürünlerin büyük oranda sahte olduğu tespit edildi. Polis müdahalesinde ele geçirilen miktarların incelenmesi sonucu, toplam yağın yalnızca 3 tonunun gerçek zeytinyağı olduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili yürütülen çalışmayı yürüten Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, sağlığa zararlı ürünlerin zeytinyağı ile karıştırılarak çoğaltıldığı ve şişelenip piyasaya sürüldüğünü belirledi. Bu kapsamda şüpheli iş yerine polis tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında ele geçirilenler arasında; 2 bin 375 litre sahte zeytinyağı, 17 kilogram bitkisel karışımlı yağ ve 3 ton zeytinyağı bulunuyor. Toplam ele geçirilen miktar ise 22 bin 375 litre bitkisel karışımlı sahte zeytinyağı olarak kayda geçti.

Uşak Emniyet Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bahse konu operasyonla ilgili olarak yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında ‘Sağlık İçin Zararlı Madde Temini’ suçu kapsamında adli tahkikat başlatılmış olup, ilimiz genelinde denetim ve kontrollerimiz kararlılıkla devam edecektir.”

Yetkililer, sahte ve sağlığa zararlı ürünlerin tespitine yönelik denetimlerin süreceğini vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

