Üsküdar Tantavi Tüneli'nde Takla Attı — Yağış Kazayı Getirdi

Kaza Detayları

Üsküdar'da Tantavi Tüneli'nde, Kısıklı-Ümraniye istikametinde yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 04.30 sıralarında gerçekleşti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelde trafik kısa süreli olarak aksadı; aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

