DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,61 -0,53%
ALTIN
6.164,49 -1%
BITCOIN
3.757.071,88 0,73%

Üsküdar Tantavi Tüneli'nde Takla Attı — Yağış Kazayı Getirdi

Üsküdar Tantavi Tüneli'nde Kısıklı-Ümraniye istikametinde yağış nedeniyle bir otomobil takla attı; sürücü yaralandı, trafik kısa süre aksadı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 06:49
Üsküdar Tantavi Tüneli'nde Takla Attı — Yağış Kazayı Getirdi

Üsküdar Tantavi Tüneli'nde Takla Attı — Yağış Kazayı Getirdi

Kaza Detayları

Üsküdar'da Tantavi Tüneli'nde, Kısıklı-Ümraniye istikametinde yağışlı havanın etkisiyle meydana gelen trafik kazasında bir otomobil takla attı.

Edinilen bilgilere göre, kaza saat 04.30 sıralarında gerçekleşti. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada yaralanan sürücüye olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı ve sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tünelde trafik kısa süreli olarak aksadı; aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ÜSKÜDAR İLÇESİNDE BULUNAN TANTAVİ TÜNELİ’NDE, KISIKLI-ÜMRANİYE İSTİKAMETİNDE YAĞIŞLI HAVANIN...

ÜSKÜDAR İLÇESİNDE BULUNAN TANTAVİ TÜNELİ’NDE, KISIKLI-ÜMRANİYE İSTİKAMETİNDE YAĞIŞLI HAVANIN ETKİSİYLE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR OTOMOBİL TAKLA ATTI.

ÜSKÜDAR İLÇESİNDE BULUNAN TANTAVİ TÜNELİ’NDE, KISIKLI-ÜMRANİYE İSTİKAMETİNDE YAĞIŞLI HAVANIN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cizre'de Öğretmen Tutuklandı: 19 Öğrencinin İfadesiyle Taciz İddiası
2
7 İlde Büyük Operasyon: 67 Gözaltı, 42 Tutuklama
3
Anamur'da Okul Müdürünü Vuran Çocuğun Babası Gözaltına Alındı
4
Eskişehir'de Liseli Kavgası Kanlı Bitti: 15 Yaşındaki Öğrenci Bıçaklandı, Çok Sayıda Darp
5
Ankara Altındağ'da Silahlı Kavgada 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
6
Üsküdar Tantavi Tüneli'nde Takla Attı — Yağış Kazayı Getirdi
7
Bursa'da Geniş Asayiş ve Kumar Uygulaması: 1 Aranan Şahıs Yakalandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi