Vali Eldivan, Yerlikaya Başkanlığındaki Yeni Yıl Tedbirleri Toplantısına Katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığındaki VKS toplantısında yeni yıl öncesi güvenlik, trafik ve asayiş tedbirlerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:08
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:08
VKS üzerinden yürütülen koordinasyon toplantısı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Toplantıda, yeni yıl öncesinde ülke genelinde uygulanacak güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri detaylı şekilde ele alındı. Amaç, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak üzere yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesiydi.

Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ile İl Emniyet Müdürü Barış Erol de katıldı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

