Vali Eldivan, Yerlikaya Başkanlığındaki Yeni Yıl Tedbirleri Toplantısına Katıldı
VKS üzerinden yürütülen koordinasyon toplantısı
Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden düzenlenen Yeni Yıl Tedbirlerine İlişkin Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısına katıldı.
Toplantıda, yeni yıl öncesinde ülke genelinde uygulanacak güvenlik, trafik ve asayiş tedbirleri detaylı şekilde ele alındı. Amaç, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içinde girmesini sağlamak üzere yürütülecek çalışmaların değerlendirilmesiydi.
Toplantıya, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Aslan ile İl Emniyet Müdürü Barış Erol de katıldı.
