DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Van Muradiye'de 2 bin 210 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van'ın Muradiye ilçesinde jandarma ekipleri 2 bin 210 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi; iki şüpheli hakkında 5607 sayılı Kanun kapsamında işlem yapıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:34
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:34
Van Muradiye'de 2 bin 210 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van Muradiye'de 2 bin 210 Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Jandarma Operasyonu Muradiye'de Başarılı Sonuç Verdi

Van Valiliği açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kaçakçılık operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Operasyonun Payköy Mahallesi mevkiinde icra edildiği belirtilirken, 2 bin 210 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.

Olayla ilgili olarak Y.B. (44) ve O.K. (26) isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, ekiplerin çalışmalarının devam ettiği vurgulanmıştır.

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA KAÇAK SİGARA ELE...

VAN’IN MURADİYE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı — Açlık ve Bakımsızlık İddiası
2
Salihli'de Durdurulan Araçta 50 Gram Esrar Ele Geçirildi
3
Ceyhan'da Takside 1 Kilo 39 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi — 5 Tutuklama
4
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Dolandırıcılığı: 3 Şahsa 7'şer Yıla Kadar Hapis
5
Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 90 Yaşındaki A.P. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
İzmir Karabağlar’da Uyuşturucu Satan Sevgililer Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları