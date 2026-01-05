Van Muradiye'de 2 bin 210 Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Van Muradiye'de 2 bin 210 Adet Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Jandarma Operasyonu Muradiye'de Başarılı Sonuç Verdi

Van Valiliği açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kaçakçılık operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Operasyonun Payköy Mahallesi mevkiinde icra edildiği belirtilirken, 2 bin 210 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır.

Olayla ilgili olarak Y.B. (44) ve O.K. (26) isimli şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince adli işlem yapıldığı bildirildi.

Valilik açıklamasında, ekiplerin çalışmalarının devam ettiği vurgulanmıştır.

