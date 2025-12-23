Viranşehir'de Heimlich ile 8 Yaşındaki Öğrenci Kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, Karataş İlkokulu'nda eğitim gören 8 yaşındaki Yusuf Y., sınıfta boğazına yabancı cisim kaçması sonucu nefes almakta zorlandı.

Öğretmenlerin Anında Müdahalesi

Durumu fark eden sınıf öğretmenleri Sinan Kaplan ve Ayfer İlbaş, hemen müdahale etti. Öğretmen Sinan Kaplan'ın uyguladığı Heimlich manevrası sayesinde nefes borusunu tıkayan cisim çıkarıldı ve Yusuf Y. yeniden nefes almaya başladı.

O anlar okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Öğretmenlerin dikkati ve bilinçli müdahalesiyle küçük öğrencinin hayatı kurtarıldı.

