Yenidoğan Çetesi davasında 7’nci duruşma başladı

Yenidoğan Çetesi davasının 7’nci duruşması, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı; iddianame ile sanık sayısı 57'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 12:00
İstanbul’da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladığı ve ihmali davranışlar sonucu ölümlere neden olduğu öne sürülen Yenidoğan Çetesi ile ilgili davanın 7’nci duruşması başladı.

Duruşma salonunda yoklamalar alınıyor

Duruşma, Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülüyor. Salonda; 6’sı tutuklu bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Şu anda duruşma, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla sürüyor.

İddianame ve artan sanık sayısı

Geçtiğimiz günlerde yürütülen 2. dalga operasyona ilişkin hazırlanan iddianame, ana dava dosyasıyla birleştirildi. İddianamede, çete lideri olduğu öne sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirtilen kişilere yer verilmesiyle birlikte sanık sayısı 57’ye yükseldi.

Duruşmanın ilerleyen aşamalarında tanık beyanları, delillerin değerlendirilmesi ve savunmaların alınması bekleniyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

