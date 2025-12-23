DOLAR
Yenidoğan Çetesi Davasında Sanık Sayısı 61’e Yükseldi

İstanbul'da Yenidoğan Çetesi davasında, dosyaların birleştirilmesiyle sanık sayısı 61'e çıktı; duruşma Bakırköy Adliyesi'nde sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 14:47
İstanbul’da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmali davranışlarla ölümlere neden oldukları iddiasıyla yargılanan Yenidoğan Çetesi davasında, ana dosyaya eklemeler yapılması sonucu sanık sayısı arttı.

Dava süreci ve iddianame

Çeteye yönelik düzenlenen 2. dalga operasyon kapsamında geçen günlerde hazırlanan iddianamede, çete lideri olduğu ileri sürülen Fırat Sarı ile birlikte hareket ettikleri belirtilen şüphelilere yer verilmiş; ana dosya ile birleştirilen iddianameyle sanık sayısı daha önce 57 olarak duyurulmuştu.

Davaya ilişkin süreç devam ederken, iddianamede 'örgüt yöneticisi' sıfatıyla adı geçen sanıklardan İlker Gönen, 11 Şubat 2025 tarihinde tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

Bugünkü duruşmada dosya güncellemesi

Bugün Bakırköy Adliyesi Konferans Salonu’nda görülen duruşmada, aralarında 6’sı tutuklu sanıkların hazır bulunduğu belirtildi. Duruşma sırasında dosyaya eklenen belgeler okunurken, dosyadan ayrılan iki davanın ana dava ile birleştirildiği ve böylece sanık sayısının 61’e yükseldiği öğrenildi.

Duruşma, sanıkların savunmalarıyla devam ediyor.

