Samsun'da Redd-i Mirasa Rağmen Haciz İddiası: Mithat Aydemir Mağdur

Samsun'da redd-i miras edilen borç nedeniyle maaş ve eve haciz iddiası

Mithat Aydemir (51), Samsun Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk babası bir servis şoförü olarak, vefat eden dayısı Orhan Demir'in banka borcundan dolayı maaşına ve evine haciz konulduğunu öne sürdü.

Olayın gelişimi

Aydemir, Muğla'nın Milas ilçesinde 8 Şubat 2024 tarihinde hayatını kaybeden dayısıyla hiçbir bağının bulunmadığını ve cenazesine katılmadığını belirtti. Dayısının bankaya olan borçları nedeniyle hakkında icra takipleri başlatıldığını, bu süreçte maaşının dörtte birine haciz konulduğunu ve daha sonra evine de haciz uygulandığını ifade etti.

Hukuki süreç ve redd-i miras

Aydemir, Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi'nde açtığı dava sonucunda dayısının mirasını yasal süresi içinde reddettiğini; bu redd-i miras kararının 2024/1461 Esas, 2024/1608 Karar sayılı dosya ile 19 Temmuz 2024 tarihinde kesinleştiğini söyledi.

Buna rağmen ilgili banka vekilinin, Bursa Banka Alacakları İcra Dairesi üzerinden farklı dosya numaralarıyla hakkında icra takiplerini sürdürdüğünü iddia eden Aydemir, her seferinde bu dosyalara itiraz etmek zorunda kaldığını belirtti.

Mağduriyet ve şikayetler

Sürecin kendisini ve ailesini psikolojik, maddi ve manevi olarak yıprattığını söyleyen Aydemir, icra takiplerinin kötü niyetle sürdürüldüğünü öne sürerek ilgili banka avukatı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardı.

Aydemir, hazırladığı dilekçeyi Samsun Adliyesi'ne sunarak dosyanın Bursa Adliyesi'ne gönderilmesini talep etti. Şikayet dilekçesinde, reddedilen miras nedeniyle borçtan sorumlu tutulamayacağının açık olmasına rağmen yapılan icra işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu savunarak; avukatlık görevini kötüye kullanma, görevi ihmal, resmi belgede sahtecilik ve kişiyi mağdur etme iddialarında bulundu.

Talepler

Aydemir yetkililerden yaşadığı mağduriyetin giderilmesini ve sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılmasını istedi.

MİTHAT AYDEMİR