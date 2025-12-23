DOLAR
Yumurtalı Pastadan Ölen Remziye Horuz Defnedildi — Aile Adalet İstiyor

Ağrı'da yumurtalı pastadan etkilenen öğrenci Remziye Horuz yaşamını yitirdi; üç kişi tutuklandı, aile adalet istiyor; pasta numunesi İstanbul laboratuvarına gönderildi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:10
Yumurtalı Pastadan Ölen Remziye Horuz Defnedildi — Aile Adalet İstiyor

Yumurtalı Pastadan Ölen Remziye Horuz Defnedildi — Aile Adalet İstiyor

Remziye Horuz (25), Ağrı’da yediği yumurtalı pastadan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası üç kişi tutuklandı; soruşturma sürüyor.

Olay

2 Aralık tarihinde, Abdurrahim Arvasi Kız Yurdu'nda kalan Remziye Horuz için arkadaşları doğum günü sürprizi yaptı. İddiaya göre, iki öğrenci il merkezinde bir pastaneye giderek, arkadaşlarının yumurta alerjisi olduğunu belirterek, yumurta içermeyen pasta siparişi verdi. Pastayı tükettikten sonra genç kız fenalaştı ve kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aynı gece yoğun bakıma alındı; yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve tutuklamalar

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında pastanede çalışan Y.A. (41), F.Y. (32) ve F.Y. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Cenaze

Genç öğrencinin cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine ulaşan cenaze, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla defnedildi.

İnceleme

Soruşturma kapsamında olay günü alınan pasta numunesinin, yumurta bileşeni içerip içermediğinin tespiti amacıyla İstanbul İl Tarım Müdürlüğü Laboratuvarı'na gönderildiği bildirildi. Yapılacak inceleme sonuçları dosyaya eklenecek.

Aileden Açıklamalar

Baba Salih Horuz: "Çok zor, elimizden bir şey gelmiyor. Cumhurbaşkanımızdan adalet istiyoruz. Hakkımızı arıyoruz, adalet istiyoruz"

Ağabey Bilal Horuz: "Bunda kimin ne suçu varsa, hastanenin, pastanenin, kimin ne suçu varsa cezasını bulsun. Hakkımızı istiyoruz. Kardeşim özellikle içinde yumurta var mı yok mu diye sormuş, yok demişler. Üç defa sormuş, en son şefi arayalım, şefi aramış, şef içinde yumurta yok demiş. Kız kardeşim için adalet istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyoruz. Bu işin aydınlatılmasını istiyoruz"

Abla Emine Horuz: "Kardeşimin durumunda kimin ihmali varsa hakkımızı arıyoruz. Kimsenin hakkına girmeye niyetimiz yok ama hakkımızı da kimseye bırakmıyoruz. Benim kardeşim yurtta kalıyor, milyonlarca öğrenci var, yurtta bir revir yok, ambulans yok. Ambulans geç geliyor. Nerede bir ihmal varsa hakkımızı arıyoruz. Kardeşimin hakkını kimseye bırakmayacağız. Bunun için hangi kurumlara başvurmamız gerekiyorsa başvuracağız"

Soruşturma devam ediyor.

YUMURTALI PASTADAN ÖLEN ÖĞRENCİNİN AİLESİ KONUŞTU

YUMURTALI PASTADAN ÖLEN ÖĞRENCİNİN AİLESİ KONUŞTU

YUMURTALI PASTADAN ÖLEN ÖĞRENCİNİN AİLESİ KONUŞTU

