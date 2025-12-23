Dinar'da Kamyonla Çarpışan Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Öldü

Afyonkarahisar — Kaza Ayrıntıları

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, M.M. (47) yönetimindeki otomobil, Dinar-Çay kara yolu Okçular köyü yakınlarında İ.Y.A. (23) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.M., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

