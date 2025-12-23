DOLAR
Dinar'da Kamyonla Çarpışan Otomobil Şarampole Devrildi: Sürücü Öldü

Afyonkarahisar Dinar'da kamyonla çarpışan otomobil şarampole devrildi; sürücü M.M. (47) hastanede hayatını kaybetti. Jandarma inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:56
Afyonkarahisar — Kaza Ayrıntıları

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, M.M. (47) yönetimindeki otomobil, Dinar-Çay kara yolu Okçular köyü yakınlarında İ.Y.A. (23) idaresindeki kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da şarampole devrildi.

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü M.M., kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.

