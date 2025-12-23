DOLAR
Cizre’de Vinç Kazası Görüntüleri: Şoför Araçtan Atladı, 6 Araç Hurdaya Döndü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 18 Aralık'ta vinç kazasında 6 araç hurdaya döndü; güvenlik kamerası şoförün araçtan atladığını gösteriyor. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:53
Cizre’de vinç kazası güvenlik kamerasında

Şırnak’ın Cizre ilçesinde 18 Aralık tarihinde yaşanan ve 6 aracın hurdaya döndüğü kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Şoför araçtan atladı, vinç kontrolden çıktı

Görüntülerde, freni boşaldığı iddia edilen dev vinç hızla yokuş aşağı iniyor. Şoförün kontrolü tamamen kaybettiği ve duramayacağını anlayınca hareket halindeki araçtan aşağı atladığı anlar saniye saniye kayıtlara yansıyor.

Şoförün araçtan atlamasının hemen ardından kontrolsüz kalan vinç, yolda seyir halindeki araçlara çarparak duruyor. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına net şekilde yansıyor; vincin önüne kattığı araçların ezilme anları görüntülerde görülüyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.

