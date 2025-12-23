Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda Alev Alan Araç: Sürücü Yanarak Yaşamını Yitirdi

Kaza ve müdahale

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişelerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ters döndü ve kısa sürede alev aldı.

Kazada bulunan 33 KAP 79 plakalı araç için olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Can kaybı ve soruşturma

Yangın sonucu araçta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen sürücü yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından cenaze, kimlik tespiti için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca yanan aracın, dün akşam saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesinde gasp edildiği iddia edildi; iddia çerçevesinde de soruşturma sürüyor.

