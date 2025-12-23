DOLAR
Gaziantep'te TAG Otoyolu'nda Alev Alan Araç: Sürücü Yanarak Yaşamını Yitirdi

TAG Otoyolu Nurdağı gişelerinde bariyere çarpan 33 KAP 79 plakalı otomobil alev aldı; kimliği tespit edilemeyen sürücü yanarak hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:38
Kaza ve müdahale

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı gişelerinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarparak ters döndü ve kısa sürede alev aldı.

Kazada bulunan 33 KAP 79 plakalı araç için olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Can kaybı ve soruşturma

Yangın sonucu araçta bulunan ve kimliği tespit edilemeyen sürücü yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından cenaze, kimlik tespiti için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ayrıca yanan aracın, dün akşam saatlerinde Mersin’in Aydıncık ilçesinde gasp edildiği iddia edildi; iddia çerçevesinde de soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

