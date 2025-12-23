DOLAR
Kırşehir Emniyeti Aylık Güvenlik Değerlendirme Toplantısı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün aylık toplantısında trafik, terörle mücadele, asayiş, okulların güvenliği ve KGYS çalışmaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 16:42
Güvenlik ve koordinasyon masaya yatırıldı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü aylık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı, İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü başkanlığında Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya birim amirleri katıldı. Kent genelinde yürütülen güvenlik ve asayiş hizmetleri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Gündemde; trafik hizmetleri, terörle mücadele çalışmaları, asayiş olayları, aranan şahıslara yönelik faaliyetler, okullarda alınan güvenlik tedbirleri ile düzensiz göçle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar yer aldı.

Ayrıca yapımı ve projeleri devam eden hizmet binaları ile Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) genişletme ve modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi paylaşıldı.

İl Emniyet Müdürü Mesut Görücü toplantıda yaptığı değerlendirmede, Kırşehir’in huzur ve güvenliğini artırmak amacıyla tüm birimlerin koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürdüğünü vurguladı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

