Yozgat'ta 3 Katlı Binada Yangın: Yoğun Duman Gökyüzünü Kapladı

Derbent köyünde 3 katlı binanın teras katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; yoğun duman gökyüzünü kapladı, can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:52
Teras kattaki alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Yozgat'ın merkeze bağlı Derbent köyünde, M.K.'ya ait 3 katlı binanın teras katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler sonucu yükselen yoğun duman gökyüzünü kapladı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Yozgat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak bina maddi hasar gördü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

