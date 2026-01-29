Yozgat'ta sahte altınla dolandırıcılık: A.S. yakalandı

Yerköy'de kuyumcuya sahte altın satma girişimi engellendi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, 13 ayrı suç kaydı bulunan ve daha önce aynı iş yerine iki kez sahte gram altın sattığı öne sürülen A.S., tekrar altın satmak üzere kuyumcuya gitti.

İş yeri sahibi, şahsın kendisine daha önce sahte altın sattığını fark ederek üçüncü satma girişimi üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, A.S.'yi yakaladı.

Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 20 gram altın, 4 çeyrek altın ve bir miktar para ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

