Yozgat'ta sahte altınla dolandırıcılık: A.S. yakalandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, 13 suç kaydı bulunan A.S., kuyumcuya sahte altın satmaya çalışırken yakalandı; üzerindeki ve aracındaki sahte altınlar ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 12:01
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 12:01
Yozgat'ta sahte altınla dolandırıcılık: A.S. yakalandı

Yozgat'ta sahte altınla dolandırıcılık: A.S. yakalandı

Yerköy'de kuyumcuya sahte altın satma girişimi engellendi

Yozgat’ın Yerköy ilçesinde, 13 ayrı suç kaydı bulunan ve daha önce aynı iş yerine iki kez sahte gram altın sattığı öne sürülen A.S., tekrar altın satmak üzere kuyumcuya gitti.

İş yeri sahibi, şahsın kendisine daha önce sahte altın sattığını fark ederek üçüncü satma girişimi üzerine polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri, A.S.'yi yakaladı.

Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 20 gram altın, 4 çeyrek altın ve bir miktar para ele geçirildi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

YOZGAT’TA SAHTE ALTIN İLE SARRAFI DOLANDIRAN BİR KİŞİ YAKALANDI

YOZGAT’TA SAHTE ALTIN İLE SARRAFI DOLANDIRAN BİR KİŞİ YAKALANDI

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda Otobüs-Tır Kazası: Ölü Sayısı 2
2
Antalya Büyükşehir Ekipleri Alacami Grup Yolundaki Heyelanı Kaldırdı
3
Ağrı Doğubayazıt Meteoroloji ASM'de Doktora Yumruklu Saldırı
4
Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: Akyazı ve Arifiye'de 7 Gözaltı
5
Yozgat'ta sahte altınla dolandırıcılık: A.S. yakalandı
6
Ordu'da 'savcı ve polis' kılığına giren dolandırıcılar yakalandı — Yaklaşık 1 milyon TL ziynet
7
Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 171 Yakalandı, 59 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları