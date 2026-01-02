Yüksekova’da taziyeye gidenler fırtınada mahsur kaldı

Beşaltı köyü Çakmak mezrasında zorlu kurtarma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Çakar ailesinin taziyesi için yola çıkan vatandaşlar, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Olay, Yüksekova ilçesine bağlı Beşaltı köyü Çakmak mezrası yakınlarında meydana geldi. Yokuşlu güzergahta ilerleyen araçlar, artan tipi ve şiddetli rüzgâr nedeniyle hareket edemeyince yolcular zor anlar yaşadı.

Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye Yüksekova İl Özel İdaresine ait bir iş makinesi sevk edildi. Mahsur kalan araçlar, iş makinesine bağlanan halat ile tek tek çekilerek kurtarıldı.

Yoğun tipinin ve soğuk havanın etkisiyle yardıma koşan bazı vatandaşlar ve ekipler yer yer donma tehlikesi yaşadı. Yaşanan o anlar köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına nedeniyle yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

İŞ MAKİNESİNİN HALATLA ÇEKMESİ VE FIRTINA VE KARDAN ADAMA DÖNÜŞENLER