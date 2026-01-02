DOLAR
43,02 -0,14%
EURO
50,51 0,2%
ALTIN
6.049,54 -1,41%
BITCOIN
3.823.242,39 -0,69%

Yüksekova’da Taziyeye Gidenler Fırtınada Mahsur Kaldı

Yüksekova Beşaltı köyü Çakmak mezrasına taziyeye gidenler, yoğun kar ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı; iş makinesi ve ekipler kurtarma yaptı.

Yayın Tarihi: 02.01.2026 09:09
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 09:24
Yüksekova’da Taziyeye Gidenler Fırtınada Mahsur Kaldı

Yüksekova’da taziyeye gidenler fırtınada mahsur kaldı

Beşaltı köyü Çakmak mezrasında zorlu kurtarma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Çakar ailesinin taziyesi için yola çıkan vatandaşlar, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Olay, Yüksekova ilçesine bağlı Beşaltı köyü Çakmak mezrası yakınlarında meydana geldi. Yokuşlu güzergahta ilerleyen araçlar, artan tipi ve şiddetli rüzgâr nedeniyle hareket edemeyince yolcular zor anlar yaşadı.

Yapılan yardım çağrısı üzerine bölgeye Yüksekova İl Özel İdaresine ait bir iş makinesi sevk edildi. Mahsur kalan araçlar, iş makinesine bağlanan halat ile tek tek çekilerek kurtarıldı.

Yoğun tipinin ve soğuk havanın etkisiyle yardıma koşan bazı vatandaşlar ve ekipler yer yer donma tehlikesi yaşadı. Yaşanan o anlar köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve fırtına nedeniyle yetkililer, vatandaşları zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.

İŞ MAKİNESİNİN HALATLA ÇEKMESİ VE FIRTINA VE KARDAN ADAMA DÖNÜŞENLER

İŞ MAKİNESİNİN HALATLA ÇEKMESİ VE FIRTINA VE KARDAN ADAMA DÖNÜŞENLER

YOLDA MAHSUR KALAN ARAÇLAR

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antakya'da Sünger Deposu Yangını Hızlı Müdahaleyle Kontrol Altında
2
Erzurum'da Mahsur Kalan Sürücüler Off-road Ekipleriyle Kurtarıldı
3
Eskişehir'de Feci Kaza: 1'i Ağır, 2 Yaralı
4
Kurubaş Geçidi Ulaşıma Açıldı — Van'da Trafik Yeniden Sağlandı
5
Bilecik'te Tehdit Suçundan Aranan Rıdvan Ö. Jandarma Yakaladı
6
Karabük’te 80 santimetre karda 88 yaşındaki kadın güçlükle taşındı
7
Bakırköy Adliyesi 2025 Bilançosu: 161 bin 129 Dosya İntikal Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları