Yusuf Güney gözaltına alındı: Sağlık kontrolü yapıldı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında Yusuf Güney gözaltına alındı ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:45
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:45
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması sürüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, daha önce adresinde bulunamayan Yusuf Güney gözaltına alındı.

Güney, jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Soruşturma kapsamındaki işlemlerin devam ettiği belirtilirken, yetkililer süreçle ilgili bilgi vermeye devam ediyor.

Öte yandan, aynı soruşturma kapsamında işlem gören Melisa Döngel'in de dün yapılan işlemler sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi.

