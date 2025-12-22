DOLAR
Zonguldak’ta 7 Ruhsatsız Maden Ocağı Kapatıldı — 59 Kişi Yakalandı

Zonguldak’ta 15-21 Aralık 2025 tarihli denetimlerde 7 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı, 59 aranan şahıs yakalandı ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 12:13
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 12:13
Zonguldak’ta 7 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı

Zonguldak’ta 15-21 Aralık 2025 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulama ve denetimlerde çok sayıda suç unsuru ele geçirildi, aranan şahıslara yönelik çalışmalarda önemli sonuçlar elde edildi.

Operasyonlarda yakalamalar

Yapılan denetimlerde, haklarında hapis cezası bulunan 23 kişi ile ifadeye yönelik aranan 36 kişi olmak üzere toplam 59 aranan şahıs yakalandı. Hapis cezasına göre yakalananların 17’sinin 0-5 yıl, 1’inin 5-10 yıl, 5’inin ise 10 yıl ve üzeri cezası bulunduğu bildirildi.

Okul, metruk bina ve trafik denetimleri

Okul ve çevrelerine yönelik denetimler kapsamında 1.622 kişi sorgulanırken; 240 okul, 37 metruk bina, 225 umuma açık yer ve 205 servis aracı kontrol edildi. Trafik uygulamalarında ise 631 uygulama gerçekleştirilirken, 7.382 araç ve 4.411 kişi denetlendi.

Maden ocakları denetimi ve ele geçirilenler

Maden ocaklarına yönelik denetimlerde 30 kontrol yapılırken, 5 ihbar değerlendirildi. Denetimler sonucunda 7 ruhsatsız maden ocağı, 60 metre ray ve 2 vinç ele geçirildi.

Uyuşturucu ile mücadele

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında düzenlenen 12 operasyonda 3 kişi gözaltına alındı, 3 kişi tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen maddeler: 2,26 gram metamfetamin, 28,38 gram sentetik kannabinoid, 20,87 gram esrar, 7 gram kannabinoid hammaddesi, 14 gram tütün ile 1 adet uyuşturucu aparatı.

Silah ve düzensiz göç denetimleri

Silah ve mühimmat denetimlerinde 3 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 14 tabanca fişeği ile 2 yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan 2 uygulamada 35 kişi sorgulanırken, bunlardan 26’sının yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

