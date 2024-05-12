2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı İsviçre temsilcisi Nemo oldu

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nı İsviçre'nin temsilcisi olan Nemo kazandı. Yarışmaya İsrail’e ve temsilcisine yönelik protestolar damga vurdu. Gerek yarışmada gerekse kentte düzenlenen gösterilerle, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterildi.







2024’ün Eurovision Şarkı Yarışması'nın galibi “The Code” isimli şarkı ile İsviçre temsilcisi Nemo oldu. Nemo, toplamda 591 puan toplamayı başardı. Ödülünü geçen yılın kazanan ismi İsveç temsilcisi Loreen’den alan Nemo, “Umarım bu yarışma vaadinin yerine getirerek haysiyet ve barış için mücadele eder” dedi.

Yarışmanın ikincisi Hırvatistan olurken, Ukrayna ise üçüncü sırada yer aldı.

Sahnede yuhalandı

Yarışma boyunca, çeşitli şekillerde protesto edilen İsrailli şarkıcı Eden Golan ise sahneye çıktığında yoğun bir şekilde yuhalandı. Şarkıcının performansı esnasında “Özgür Filistin” sloganları atıldı.





Final gecesi İsveç Malmö’de yarışmanın düzenlediği yerin önünde toplanan kalabalık ise eylem düzenledi. Gösteri İsveç polisi müdahale ederek 10 kişiyi gözaltına aldı.