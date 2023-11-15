AB, ekonomik büyümede ivme kaybettiğini kabul etti

AB, ekonomik büyüme beklentisini aşağı çekti

CENEVRE (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi’nde 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin ekonomik büyüme tahminlerini, enflasyon, para politikası ve talep daralması nedeniyle düşürdü.

AB Komisyonu’nun sonbahar raporu yayımlandı

AB Komisyonu’nun “Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Sonbahar” başlıklı raporunda, AB ve Avro Bölgesi ekonomilerinin 2023’te yüzde 0,6, 2024’te sırasıyla yüzde 1,3 ve yüzde 1,2 büyüyeceği öngörüldü. Bu rakamlar, bir önceki “Yaz” raporunda yüzde 0,8 ve yüzde 1,4 olarak verilmişti.

Raporda, 2025 yılında ise AB’nin yüzde 1,7, Avro Bölgesi’nin yüzde 1,6 büyüyeceği tahmin edildi. Almanya’nın bu yıl küçüleceği, Fransa, İtalya ve İspanya’nın ise büyüyeceği belirtildi. Raporda, bu yıl 10 AB ülkesinin ekonomisinin daralacağına dikkat çekildi.

Enflasyonun yüksek seyretmesi bekleniyor

Raporda, enflasyonun bu yıl AB’de yüzde 6,5, Avro Bölgesi’nde yüzde 5,6 olacağı, gelecek yıl ise AB’de yüzde 3,5, Avro Bölgesi’nde yüzde 3,2’ye gerileyeceği öngörüldü. 2025’te ise enflasyonun AB’de yüzde 2,4, Avro Bölgesi’nde yüzde 2,2 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi.

Raporda, Avrupa ekonomisinin bu yıl yüksek hayat pahalılığı, zayıf dış talep ve parasal sıkılaşma nedeniyle ivme kaybettiği belirtilerek, ilerleyen zamanda ekonomik aktivitenin kademeli biçimde toparlanması beklendiği ifade edildi.

Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmalar risk oluşturuyor

Raporda, Rusya-Ukrayna savaşı ve Orta Doğu’daki çatışmaların ekonomik görünüme yönelik belirsizlik ve aşağı yönlü riskleri artırdığı kaydedildi. Enerji piyasaları üzerindeki etkisinin sınırlı olduğu aktarılan raporda, enerji arzında da kesinti riskinin bulunduğu belirtildi.

Raporda, başta Çin olmak üzere AB’nin önemli ticaret ortaklarındaki ekonomik gelişmelerin de risk oluşturabileceğine işaret edilerek, Avrupa’da parasal sıkılaşmanın ekonomik aktivite üzerinde tahmindekinden daha uzun süre ve fazla ağırlık oluşturabileceği, firmaların, hane halklarının ve kamu maliyelerinin yüksek faiz ortamına uyumda zorlanabileceği bildirildi.

Raporda, Türkiye’de daha istikrar odaklı makroekonomik politikalara dönüş yönünde adımlar atılmasının ise iç talepteki güçlü büyümeyi kısıtlamaya başladığı ifade edildi. Raporda, Türkiye ekonomisinin 2023 yılında yüzde 4,2, 2024’te yüzde 3,5, 2025’te yüzde 4 büyüyeceği, enflasyonun bu yıl yüzde 55,4, 2024’te yüzde 53,6, 2025’te yüzde 22,9 olacağı öngörüldü.