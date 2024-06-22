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ABD'de aşırı sıcaklar can aldı 6 kişi hayatını kaybetti!

ABD'nin Arizona eyaletinde, başkent Phoenix'te yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti. Termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği kentte, yüksek sıcaklıklar halk sağlığını tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 10:40
ABD'de aşırı sıcaklar can aldı 6 kişi hayatını kaybetti!

Maricopa İlçesi Halk Sağlığı Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle Phoenix'te 6 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, sıcak hava dalgasının bölgeyi etkisi altına almaya devam edeceğini belirtti.

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Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) meteorologlarından Ryan Worley, önümüzdeki günlerde bölgeye yağış gelebileceğini ifade ederek, "Hava sıcaklıkları 43 dereceye kadar düşebilir ancak bu düşüş kısa süreli olacak. Gelecek hafta sıcaklıkların tekrar artması bekleniyor" dedi.

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