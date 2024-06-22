ABD'de aşırı sıcaklar can aldı 6 kişi hayatını kaybetti!

Maricopa İlçesi Halk Sağlığı Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle Phoenix'te 6 kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, sıcak hava dalgasının bölgeyi etkisi altına almaya devam edeceğini belirtti.

METEOROLOJİ UYARDI: SICAKLIKLAR YENİDEN YÜKSELECEK

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) meteorologlarından Ryan Worley, önümüzdeki günlerde bölgeye yağış gelebileceğini ifade ederek, "Hava sıcaklıkları 43 dereceye kadar düşebilir ancak bu düşüş kısa süreli olacak. Gelecek hafta sıcaklıkların tekrar artması bekleniyor" dedi.