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ABD’de bir gemi köprüye çarptı: 3 km’lik köprü yıkıldı

ABD Sahil Güvenliği tarafından yapılan duyuruya göre, bir kargo gemisi Baltimore’daki Francis Scott Key Köprüsü’ne çarptı. Çarpma sonucunda, 3 kilometre uzunluğundaki köprünün yıkıldığı ifade edildi.

Yayın Tarihi: 26.03.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.03.2024 11:07
ABD’de bir gemi köprüye çarptı: 3 km’lik köprü yıkıldı

ABD’nin Baltimore kentinde yer alan Baltimore’daki Francis Scott Key Köprüsü’ne bir kargo gemisi çarptı. Çarpa sonrasında ise 3 kilometre uzunluğuna sahip köprü çöktü. Sosyal medyada bulunan görüntülere göre, çarpma sonrası köprünün parçalanarak yıkıldığı görülüyor.

“Köprüde araçlar ve siviller olabilir”

Gelen bilgilere göre, çarpma esnasında köprüde trafik akışı devam ediyordu. Köprüde 4 sivil aracın ve bazı sivil vatandaşların olabileceği söyleniyor. Konu ile ilgili arama ve kurtarma operasyonu devam ediyor. Diğer yandan yetkililerden henüz bir resmi açıklama yapılmadı.

Yaşanan olay nedeniyle hem köprü hem de deniz trafiği, ulaşıma kapatıldı. Görevli ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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