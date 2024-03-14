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ABD'de vebadan ölen kişi tespit edildi

New Mexico eyaletinin Lincoln bölgesinde vebaya yakalanan bir kişi hayatını kaybetti. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu ölümün 2020'den beri eyalette vebadan ölen ilk kişi olduğunu bildirdi.

Yayın Tarihi: 14.03.2024 13:07
Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 13:07
ABD'de vebadan ölen kişi tespit edildi

ABD'nin New Mexico eyaletindeki Lincoln bölgesinde vebaya yakalanan bir kişinin hastaneye kaldırılmasının ardından yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu vakayla birlikte "New Mexico'da 2020'den bu yana ilk kez vebadan ölen kişi" kaydının tutulduğu duyuruldu.

Eyalette 2020 yılında vebaya yakalanan 4 kişiden birinin yaşamını yitirdiği, en son 2021 yılında bir veba vakasının görüldüğü kaydedildi. Açıklamada, sağlık yetkililerinin risk tespiti amacıyla bölge sakinleriyle iletişime geçeceği belirtildi.

VEBA NASIL BULAŞIR?

Veba, enfekte olmuş böcek veya hastalığı taşıyan hayvandan insan ve diğer hayvanlara bulaşır.

Hıyarcıklı veba olarak da bilinen vebanın erken teşhisi halinde, antibiyotik tedavisi ile 7 ila 14 gün içinde tedavi edilebilir.

14. yüzyılın ortalarında Avrupa'yı kasıp kavuran ve "Kara Ölüm" olarak bilinen veba salgınında, kıta nüfusunun neredeyse yarısı hayatını kaybetmişti.

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