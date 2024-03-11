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ABD'nin 5 Milyon Dolar Ödüllü El Kaide Lideri Yemen'de Öldü

ABD Hükümeti, El Kaide'nin Yemen kolu lideri Halid Batarfi'nin başına 5 milyon dolarlık ödül koyduktan sonra, Batarfi'nin kefenli fotoğrafları paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 17:38
ABD'nin 5 Milyon Dolar Ödüllü El Kaide Lideri Yemen'de Öldü

ABD'nin terörle mücadele kapsamında başına 5 milyon dolar ödül koyduğu El Kaide'nin Yemen kolu lideri Halid Batarfi'nin ölümü, bölgedeki güvenlik dengelerini etkileyebilecek önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. 

Batarfi'nin yıllarca kaldığı cezaevinden bir baskınla kaçarak Yemen'deki iç savaşa etkili bir şekilde dahil olması, örgütün varlığını sürdürmesine zemin hazırlamıştı. Bu önemli liderin ölümü, El Kaide'nin Yemen kolu AQAP'ın geleceği konusunda soru işaretleri yaratırken, beyaz kefenle çekilen fotoğrafları ise olayın vahametini gözler önüne seriyor. 

Detaylar henüz belirsizliğini korurken, El Batarfi'nin 40'lı yaşların başında olduğu tahmin ediliyor. Ölüm sonrası liderlik değişikliği açıklamasında bulunan örgüt, Saad bin Atıf el Evlaki'nin liderliği devralacağını belirtti. Bu sırada, Washington'ın başına 6 milyon dolar ödül koyduğu el Evlaki'nin geçmişte ABD ve müttefiklerine karşı alenen saldırı çağrısı yaptığı biliniyor.

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