ABD Temsilciler Meclisi, TikTok'un ABD'de yasaklanmasını öngören yasa tasarısını kabul etti

ABD Temsilciler Meclisi, dünya genelinde popüler sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını öngören bir yasa tasarısını kabul etti.

Çin merkezli ByteDance şirketinin sahibi olduğu TikTok'un ABD'deki varlıklarının başka bir şirkete satılmaması durumunda uygulanacak olan yasa tasarısı, 360 oyla kabul edildi. Tasarı, ByteDance şirketinin TikTok'u elden çıkarması için 6 aydan 1 yıla kadar bir süre tanıyor.

Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın satış sürecine ilişkin ilerleme kaydedilmesi durumunda sürenin 90 gün daha uzatılabileceği belirtiliyor. Tasarı, Senato'da da onaylanarak Biden'ın onayına sunulacak. Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Michael McCaul, oylama sonrasında yaptığı açıklamada, tasarının Amerikalıları TikTok'un Çin propagandasının olumsuz etkilerinden koruduğunu vurgulayarak, uygulamanın Amerikalıların telefonlarında bir casusluk aracı olduğunu belirtti.

