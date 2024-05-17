Almanya'da kundaklama sonucu çıkan yangında 18 yaşındaki Türk genci hayatını kaybetti

Almanya'da bir bina daha kundaklandı, 1 Türk yaşamını kaybetti

Almanya'nın Düsseldorf kentinde bir binanın Perşembe gecesi kundaklanması sonucu çıkan yangında, 18 yaşındaki Türk genci Ada Abay yaşamını kaybetti. Üç kişinin yaşamını yitirdiği ve on altı kişinin yaralandığı trajik olayda, binanın tamamen kullanılamaz hale geldiği bildirildi.



Alman Polisi, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirtirken, soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği açıklandı. Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, binada yaşamını yitiren Ada Abay'ın 4. katta oturduğunu ve yangın sonucu hayatını kaybettiğini doğruladı.

Yangının çıkış nedeni olarak, binanın giriş katındaki büfeye benzin dökülerek ateşe verilmesi gösterildi. İsimleri açıklanmayan 48 ve 55 yaşlarında iki erkeğin de yangında hayatını kaybettiği belirtilirken, on altı kişinin ise ağır yaralandığı aktarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çaba harcadı. Ancak, yangının etkisiyle bina kullanılamaz hale geldi ve çoğunluğu göçmen olan 24 ailenin evlerini terk etmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Almanya genelinde son zamanlarda artan kundaklama olaylarına bir yenisi daha eklenirken, polis soruşturmanın detaylarını araştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında Solingen'de meydana gelen ve Türk kökenli aynı aileden dört kişinin hayatını kaybettiği yangın ise hala hafızalarda taze.