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Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Almanya'nın Solingen kentinde 4 katlı bir binada çıkan ve Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı olan bir aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği yangının kundaklama sonucu meydana geldiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 21:33
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 21:33
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi

Solingen kentindeki dört katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden dört Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı aile üyesinin ardından yapılan ön raporda, yangının kundaklama sonucu başladığı belirtildi. Kentte 1993 yılında da benzer bir saldırı yaşanmış, Türk bir ailenin evi kundaklanarak 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Solingen'deki Höhscheid semtinde bulunan eski dört katlı binanın alevlere teslim olduğu olayda, 2'si çocuk olmak üzere 4 Türk asıllı Bulgaristan vatandaşı hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı. Wuppertal Savcılığı, yangına ilişkin ön raporun hazırlandığını duyurdu ve yapılan açıklamada, yangının kundaklama sonucu çıktığının belirtildiği ifade edildi.

Bilirkişi raporuna göre, yangın eski binanın merdiven boşluğunda başladı ve kısa sürede çatıya sıçradı. Ahşap merdiven boşluğunda bulunan bazı kalıntılar incelendiğinde, yangının kasten kundaklama sonucu çıkarıldığına dair kanıtlar bulunduğu belirtildi.

1993 yılında da Solingen'de benzer bir olay yaşanmış, Genç ailesinin evi kundaklanarak 5 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda yakalanan failler ise Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz olmuştu. Failler, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakılmışlardı.

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