Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!

Uzun süredir haber alınamayan Galler Prensesi Kate Middleton hakkında çıkan iddialar son buldu. Middleton, kanser olduğunu ve tedavi gördüğünü açıklayan bir video paylaştı.





Aylardır ortadan kaybolan Middleton hakkında çıkan iddialar arasında hayatını kaybettiği yönünde spekülasyonlar da bulunuyordu. Ancak Middleton'ın eşi William ile bir dükkandan alışveriş yaparken çekilen görüntüleri bu iddiayı yalanladı.

Ancak Middleton'ın sağlık durumuyla ilgili sessizliğini bozduğu bir video paylaşımı yaptı. Videoda kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı. Middleton, "Ameliyat sonrası yapılan testlerde kanser tespit edildi. Bu nedenle sağlık ekibim bana önleyici kemoterapi almamı önerdi ve şu anda bu tedavinin erken aşamalarındayım. İyiyim ve her geçen gün güçleniyorum. Her ne şekilde olursa olsun bu hastalıkla karşı karşıya kalan herkes, lütfen inancınızı ve umudunuzu kaybetmeyin. Yalnız değilsiniz." ifadelerini kullandı.





Middleton'ın bu açıklamasıyla birlikte hayranları ve kamuoyu rahat bir nefes aldı, onun sağlık durumu hakkında endişelenen herkes için olumlu bir haber oldu.