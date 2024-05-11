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Azerbaycan'da deprem! 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı bölgeyi sallandı!

-Azerbaycan'ın Lenkeran il sınırlarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 17:51
Azerbaycan'da deprem! 5,2 büyüklüğündeki sarsıntı bölgeyi sallandı!

Azerbaycan'ın Lenkeran ilinde yerel saatle 17.23'te 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, deprem Lenkeran il sınırları içerisinde dağlık arazide gerçekleşti.

18 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem çevre illerde de hissedildi. Depremden dolayı can kaybı ya da yaralanma haberi henüz paylaşılmadı. Yetkililer bölgede arama kurtarma çalışmaları başlattı.

Deprem Bölgede Panik Yarattı:

Deprem, bölge sakinleri arasında paniğe yol açtı. Birçok kişi evlerinden dışarı çıkarak güvenli alanlarda sığınmaya çalıştı. Depremden dolayı bazı yapılarda hasar meydana geldiği tahmin ediliyor.

Yetkililer Bölgede Harekete Geçti:

Azerbaycan Devlet Acil Durumlar Bakanlığı, deprem bölgesine acil yardım ekipleri sevk etti. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yetkililer, depremden etkilenen vatandaşlara her türlü yardımı yapacaklarını açıkladı

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