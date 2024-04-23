Azerbaycan ve Ermenistan arasında barış anlaşmasına yakınlaşma

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Moskova'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Ermenistan ile potansiyel bir barış anlaşmasına hiç olmadıkları kadar yaklaştıklarını dile getirdi.



İki ülke arasında uzun süredir devam eden toprak anlaşmazlıklarını sona erdirmek amacıyla sınır belirleme çalışmaları başlatıldı. Salı günü Azerbaycan ve Ermenistan'dan ekipler, Sovyet dönemi haritalarına dayanarak belirlenen bir sınır bölümünde fiziksel sınır incelemelerine başladılar. Bu adım, iki ülke arasındaki gerginliği sona erdirmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Kazakistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan toplantıda iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya geleceğini belirtti ve üçüncü bir tarafın gözlemciliği olmaksızın, iki ülkenin kendi başlarına anlaşmaya varabileceğini ifade etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da, yeni sınır düzenlemelerinin iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir değişiklik olacağını ve artık temas hattı yerine resmi bir sınırın oluşacağını vurguladı. Paşinyan, bu durumun iki ülke için bir barış işareti olacağını belirtti.