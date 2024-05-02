BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) kuruluş döneminde önemli bir rol üstlenen isimlerden biri olan Dubai Emirliği'nin El-Ayn Valisi Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefat ettiği duyuruldu.



BAE haber ajansı WAM tarafından yapılan açıklamada, BAE Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid Al Nahyan'ın amcası ve El-Ayn Valisi olan Şeyh Tahnun bin Muhammed'in ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olduğu belirtildi.

Şeyh Tahnun bin Muhammed'in vefatının ardından ülkede bayrakların yarıya indirildiği ve 7 gün yas ilan edildiği ifade edildi.

Genç yaşlardan itibaren BAE'nin kurucusu Şeyh Zayid Bin Sultan Al Nahyan'ın yanında yer alan Şeyh Tahnun bin Muhammed'in, tecrübe kazanarak ülkenin kuruluş sürecine önemli katkılar sağladığı biliniyor.

1971 yılında BAE'nin kuruluşunda aktif bir rol üstlenen Şeyh Tahnun bin Muhammed'in, BAE'nin kurucusu Al Nahyan ile birlikte çalıştığı ve ülkenin gelişimine büyük emek harcadığı belirtiliyor.

Şeyh Tahnun bin Muhammed'in BAE'de Tarım Bakanlığı ve BAE'nin önemli enerji şirketlerinden ADNOC'un müdürlüğünü yaptığı biliniyor.