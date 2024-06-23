Bağdat'ta aşırı sıcaklar nedeniyle devlet kurumlarında mesai saatleri kısaltıldı

BAĞDAT'TA MESAİ SAATLERİ AŞIRI SICAKLAR NEDENİYLE KISALTILDI



Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşanan aşırı sıcaklar, devlet kurumlarında önlemlerin artmasına yol açtı. Termometrelerin 50 dereceyi gösterdiği şehirde, hükümet yeni bir düzenleme ile mesai saatlerini kısaltma kararı aldı.

YENİ MESAİ SAATLERİ BELİRLENDİ

Bağdat'ta yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin talimatıyla devlet kurumlarında mesai saatleri değiştirildi. Bugünden itibaren 29 Haziran tarihine kadar olan süreçte, devlet kurumlarında çalışanlar sabah saat 07.30 ile 12.30 arasında işlerini halledecekler. Bu kararın, çalışanların aşırı sıcaklardan korunması ve sağlığının güvence altına alınması amacı taşıdığı belirtildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Irak Sağlık Bakanlığı, halkı aşırı sıcaklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle 10.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmamaları tavsiye edilen halk, açık renkli giysiler giymesi, şapka takması ve doğrudan güneş ışığından kaçınması gerektiği konusunda bilgilendirildi. Ayrıca, serinlemek için nehirlerde yüzme gibi aktivitelerden de kaçınılması gerektiği vurgulandı.