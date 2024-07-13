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Bakımevinde büyük skandal: Ölü sanılan kadın canlı çıktı!

New York'ta yaşanan olayda, bakımevinde öldüğü sanılan 82 yaşındaki Janet Balducci, canlı canlı ceset torbasına konularak cenaze evine gönderildi. İki saat sonra nefes aldığı fark edilen yaşlı kadın, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Aile, bakımevine ihmalkarlık davası açmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 13.07.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 16:06
Bakımevinde büyük skandal: Ölü sanılan kadın canlı çıktı!

ABD'de yaşanan skandal niteliğindeki olay, New York'ta bir bakımevinde meydana geldi. 82 yaşındaki Janet Balducci, kaldığı bakımevinde rahatsızlandı ve hemşirenin ölüm raporu vermesiyle öldüğü düşünüldü.

Janet Balducci'nin bedeni, ölüm raporu üzerine ceset torbasına konarak cenaze evine gönderildi. Ancak cenaze evindeki görevli, torbayı açtığında yaşlı kadının nefes aldığını fark etti. Bu şaşırtıcı gelişme üzerine hemen ambulans çağrıldı ve Balducci hastaneye kaldırıldı.

Yaşlı kadın, tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından Balducci'nin çocukları, annelerinin canlı canlı ceset torbasına konduğunu ve iki saat boyunca bu şekilde beklediğini belirtti. Bu durum, ailenin büyük bir şok yaşamasına neden oldu.

Janet Balducci'nin ailesi, annelerinin bakımevinde yeterli tedaviyi görmediğini ve büyük bir ihmalkarlık yaşandığını savunuyor. Aile, bakımevine karşı ihmalkarlık davası açmaya hazırlanıyor. Yaşlı kadının iki oğlu, annelerinin hak ettiği bakımı almadığını ve bu ihmalkarlığın ölüme sebebiyet verdiğini ileri sürüyor.

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