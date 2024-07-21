Bangladeş mahkemesi ölümcül huzursuzluğun ardından iş kotasını kaldırdı

Kamu sektöründeki işlerin üçte biri, 1971 yılında Pakistan'dan bağımsızlık için verilen savaşta hayatını kaybeden gazilerin yakınlarına ayrılmıştı.



Ancak mahkeme şimdi rollerin sadece yüzde 5'inin gazilerin yakınları için ayrılabileceğine karar verdi.

Hükümet henüz karara yanıt vermedi. Ancak kotaların yerinde kalmasını isteyen dilekçe sahiplerinin avukatı, yüksek mahkeme kararını "tarihi" olarak nitelendirdi ve sakin olunması çağrısında bulundu.

Şah Manjurul Haque, düzenlediği basın toplantısında, "Herkes bu kararı kabul etsin" dedi ve "Öğrencilerin evlerine gitmesi gerektiğini" sözlerine ekledi.

"Üçüncü tarafları" anlaşmazlığın "çamurlu sularında balık tutmamaya" çağırdı.

Ancak AFP, öğrenci gruplarından birinin sözcüsünün protestoların devam edeceğini söylediğini aktardı.

Öğrenciler Ayrımcılığa Karşı Örgütü'nün sözcüsü AFP'ye yaptığı açıklamada, "Yüksek Mahkeme kararını memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

"Ancak hükümet taleplerimizi yansıtan bir emir verene kadar protestolarımızı sonlandırmayacağım."

Başkent Dakka'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde sokaklar boş kalırken, bazı bölgelerde yer yer çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, Yüksek Mahkeme binasının dışına zırhlı bir araç konuşlandırılırken, askerler hâlâ başkentin sokaklarında devriye geziyor.

Bazı protesto liderlerinin tutuklandığı bildirildi. Diğerleri çatışmalarda öldürülenler için adalet talep ediyor.

Yaklaşık 115 kişinin öldüğü biliniyor ancak yerel medya çok daha yüksek bir can kaybı rakamı bildiriyor. Sadece Cuma günü en az 50 kişi öldürüldü.

Yargıtay kararıyla kamu sektöründeki işe alımların yüzde 93'ünün liyakate göre yapılması, yüzde 5'inin ise bağımsızlık savaşında şehit olanların ailelerine ayrılması öngörülüyor.

Geriye kalan yüzde 2'lik kısım ise etnik azınlıklara veya engellilere ayrılıyor.

Başbakan Şeyh Hasina hükümeti tarafından 2018'de kaldırılan kota sistemi, geçen ay alt mahkeme tarafından yeniden yürürlüğe konulmuş ve büyük protestolara yol açmıştı.

Bangladeş neden karışıklık içinde?

Dakka'da bir demiryolu hattının altında halkla polis arasında çatışma çıktı

Hükümet , sokağa çıkma yasağı ve iletişim kesintisi de dahil olmak üzere sert bir baskıyla yanıt verdi .



Protesto koordinatörleri, polisin ve iktidardaki Awami Birliği'nin (Bangladeş Chhatra Birliği olarak bilinir) öğrenci kanadının barışçıl göstericilere karşı acımasız güç kullandığını söylüyor. Hükümet bunu reddediyor.

Bangladeş dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri ancak bu büyüme üniversite mezunları için iş imkânı yaratmıyor.

Tahminler, yaklaşık 18 milyon genç Bangladeşlinin iş aradığını gösteriyor. Üniversite mezunları, daha az eğitimli akranlarına göre daha yüksek işsizlik oranlarıyla karşı karşıya kalıyor.