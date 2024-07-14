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Başkan Biden, silahlı saldırıya uğrayan eski başkan Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'da silahlı saldırıya uğrayan eski Başkan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Yayın Tarihi: 14.07.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 10:49
Başkan Biden, silahlı saldırıya uğrayan eski başkan Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Pensilvanya'nın Butler şehrinde seçim mitingi sırasında silahlı saldırıya uğrayarak kulağından yaralanan eski Başkan Donald Trump ile telefonda görüştü. Beyaz Saray’ın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, Biden’ın saldırı sonrası Trump ile telefon görüşmesi yaptığı ve iç güvenlik yetkililerinden düzenli güncellemeler almaya devam edeceği belirtildi. Ancak görüşmenin detaylarına yer verilmedi.

SALDIRI SONRASI TEPKİLER

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Trump’a yönelik saldırıya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Blinken, Trump’ın mitinginde gerçekleştirilen silahlı saldırı karşısında şok olduğunu ve üzüldüğünü belirterek, eski Başkan’ın güvende olmasından dolayı minnettar olduğunu ifade etti. Blinken, Biden’ın da vurguladığı gibi ABD’de siyasal şiddete yer olmadığını ve herkesin bu olayı kınaması gerektiğini söyledi.

Savunma Bakanı Austin de Trump’a yönelik saldırıyı kınadığını dile getirirken, ABD’nin farklılıklarını bu şekilde çözmeyeceğini vurguladı. Austin, Trump’ın güvende olduğuna dair haberlerin kendisini rahatlattığını ve eski Başkan, ailesi ve bu korkunç olaydan etkilenen herkes için dua ettiğini belirtti.

TEMSİLCİLER MECLİSİ'NDE KAPSAMLI SORUŞTURMA

Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi'nin Trump’a yönelik saldırı hakkında kapsamlı bir soruşturma yürüteceğini açıkladı. Johnson, ABD halkının gerçekleri bilmeye hakkı olduğunu vurgulayarak, Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle ile DHS (İç Güvenlik Bakanlığı) ve FBI’dan (Federal Soruşturma Bürosu) yetkililerin en kısa zamanda komiteler önünde duruşmaya katılmalarını sağlayacaklarını ifade etti.

-Saldırı, Trump’ın seçim mitingi sırasında gerçekleşti. Olayın ardından Trump, güvenlik ekipleri tarafından hızla güvenli bir yere götürüldü ve yaralanmasına rağmen durumu stabil hale getirildi. Biden, Trump’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu tür olayların demokrasinin temel değerlerine aykırı olduğunu vurguladı. İç güvenlik ve kolluk kuvvetleri, saldırının arkasındaki kişileri araştırmak üzere kapsamlı bir soruşturma başlattı.

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