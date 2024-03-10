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Binlerce Hollandalı Gösterici, Herzog'un Müze Ziyaretini Protesto Etti

Holokost Müzesi'nin açılışı ve resmi ziyareti kapsamında Amsterdam'a gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, binlerce Hollandalı gösterici tarafından protesto edildi. Göstericiler, müze çevresinde toplanarak "Geçmişi hatırla, suçluyu yakala" ve "Filistin'e özgürlük" gibi sloganlarla tepkilerini dile getirdi. Herzog'un geçeceği güzergah boyunca ise Filistin bayrakları sallayan göstericiler, "Amsterdam, soykırıma hayır!" çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 17:52
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 17:52
Binlerce Hollandalı Gösterici, Herzog'un Müze Ziyaretini Protesto Etti

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Amsterdam Ziyareti Protesto Edildi

Binlerce Hollandalı, Holokost Müzesi'nin açılışı ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un resmi ziyareti kapsamında Amsterdam sokaklarında bir araya geldi.

Binlerce kişi, müzenin yakınlarında toplanarak protesto gösterilerinde bulundu. Ancak polis güvenlik önlemleri sebebiyle eylemcileri müze ve Portekiz Sinagogu'nun bulunduğu alana yaklaştırmadı.

Protestocular, müzeye giden güzergahlardaki meydanlarda "Geçmişi hatırla, suçluyu yakala", "Filistin'e özgürlük", "Soykırımı durdur" gibi sloganlarla ve taşıdıkları pankartlarla tepkilerini dile getirdi.

Protesto Göstericileri Herzog'a Karşı Sloganlar Attı

Eylemciler arasında Yahudi grupların da olduğu belirtilirken, Kral Willem-Alexander ile müzenin açılışını yapan Herzog aleyhine sloganlar yükseldi.

Protestocuların Herzog'a karşı gösterdiği tepkiler arasında "Yahudiler soykırıma karşı", "Yahudilik siyonizmi reddeder" ve "Herzog, burada istenmiyorsun" yazılı pankartlar dikkat çekti.

Filistin Bayrakları ve Sloganlarla Tepki

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Amsterdam sokaklarında "Amsterdam, soykırıma hayır diyor!" şeklinde sloganlar attı.

Bazı protestocular ise Herzog'un geçeceği güzergahta "Geri dön, Uluslararası Ceza Mahkemesine doğru yolu takip et" yazılı yön tabelası şeklindeki dövizlerle bekledi.

Gözaltına Alınan Protestocu

Protesto sırasında duvarlara Filistin temalı çıkartmalar yapıştıran bir kadın protestocu ise gözaltına alındı.

İslami Kuruluşların ve Yahudi Derneklerinin Çağrıları

Hollanda'da İslami kuruluşlar ve Yahudi dernekleri, Herzog'un ziyaretine karşı çıkmış, ancak bu çağrılar Hollanda makamlarından karşılık görmemişti.

İslami kuruluşlar, Herzog'un ziyaretinin Filistin halkının kaderiyle ilgilenen ve adalete değer veren herkes için büyük bir darbe olacağını belirtmişti.

Yahudi dernekleri ve insan hakları örgütleri de Herzog'un ülkeye gelişine karşı çıkmış, ancak ziyaretin iptaline ilişkin talepleri sonuçsuz kalmıştı.

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