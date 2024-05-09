Birleşmiş Milletler: “Saldırıların artması ile 80 bin kişi Refah’tan ayrıldı”

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze’deki Filistinliler, yeni bir zorunlu göçe maruz bırakıldı. İsrail ordusunun Refah’a girmesi ve saldırılarının artması nedeniyle, 80 bin kişinin bölgeyi terk etmiş olduğu ve sığınmak için yeni bir yer arayışına girdiği belirtildi.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, pek çok Filistinli ailenin zor durumda kaldığını, ateşkese hemen ihtiyaç olduğunu ifade etti.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yanan Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle çok sayıda Filistinli yerinden edilmeye devam ediliyor. Ayrıca 7 Ekim’den bu yana 35 bine yakın Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti.