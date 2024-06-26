BM'de engelli vatandaşların hakları ve erişebilirliği masaya yatırıldı

BM'DE ENGELLİ HAKLARI VE ERİŞEBİLİRLİK KONUŞULDU



Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 56. Oturumu kapsamında "Kapsayıcı toplumda erişilebilirliği ve Engelli Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasını teşvik etmek için yüksek kaliteli kalkınmadan yararlanmak" başlıklı önemli bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı, Çin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından organize edildi ve Türkiye, Yunanistan, Bangladeş gibi birçok ülke ile diğer BM kuruluşları tarafından desteklendi.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Çin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Xu Chen, Meksika'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Francisca Elizabeth Mendez Escobar, Yunanistan'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ioannis Ghikas, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanvekili Halil Sert ve diğer ülke temsilcileri katıldı.



KAPSAYICI TOPLUM VE ERİŞEBİLİRLİK

Program kapsamında düzenlenen panelde, engelliler, yaşlılar ve hassas durumdaki diğer kişilerin erişebilirliğini desteklemek ve onların yüksek kaliteli kalkınmadan yararlanmalarını sağlamak üzerine yoğun tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalar, engelli bireylerin toplumda daha aktif ve bağımsız bir şekilde yer alabilmeleri için yapılması gerekenleri ortaya koydu.

Büyükelçi Burak Akçapar, programın açılışında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin tüm potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri kapsayıcı bir toplum inşa etmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Akçapar, "Erişilebilirlik, engelli kişilerin haklarının hayata geçirilmesinde kilit öneme sahiptir. Türkiye'de erişilebilirliği ülke geneline yaymak önceliğimizdir," dedi.



TÜRKİYE'NİN ERİŞEBİLİRLİK POLİTİKALARI

Akçapar, Türkiye'nin 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, bu sayede Türkiye'nin politikalarının başta engelliler olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla erişilebilirlik ve kapsayıcılık yönünde dönüştüğünü vurguladı. "2021'de '2030 Engelsiz Vizyon'u benimsedik. Bu doğrultuda sivil toplumun aktif katılımıyla teknik eğitimler düzenledik, erişilebilirlik konusunda mali ve teknik destek sağladık. Binaların denetimleri hızlandı ve belirlenen standartlar doğrultusunda erişilebilirlik belgeleri verilmeye başlandı. Engelsiz İletişim Merkezi kuruldu. Bu yılın spesifik teması 'Kamu Kurumlarının Web Erişilebilirliğinin Sağlanması'dır," dedi.

SERKAN BAYRAM'IN İLHAM VEREN HİKAYESİ

Program kapsamında, Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinden esinlenerek çekilen ve engelli bir insanın mücadelesini anlatan "Buğday Tanesi" filminin fragmanı gösterildi. Bayram, "Buğday Tanesi" filminin, 50 yıllık hayatını anlatan bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve Netflix, Türk Hava Yolları uçakları gibi birçok platformda gösterildiğini belirtti.

Bayram, "Buğday Tanesi"nin 40 milyon izleyiciye ulaştığını ve akran zorbalığına karşı mücadele, engelliye ve ailesine umut, engelli olmayan insanlara empati ve motivasyon gösteren bir proje olduğunu vurguladı. Ayrıca dünyanın birçok yerinde ödül aldığını ve çeşitli üniversitelerden fahri doktora unvanına layık görüldüğünü belirtti.



BM ENGELLİ HAKLAR BİRİMİ ÖNERİSİ

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Bayram, bugün gerçekleşen programda engellilik alanında Türkiye'de yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki "sessiz devrimi" anlattıklarını ifade etti. Bayram, toplantıda BM Engelli Haklar Birimi'nin kurulması gerektiğini ve bu birimin İstanbul'da olmasının dünyaya örnek teşkil edeceğini belirtti.

Bayram, Çin, Yunanistan, Meksika ve diğer ülkelerin temsilcilerinin de bu öneriyi önemli bulduklarını ve desteklediklerini aktardı. Bayram, "Engelsiz bir dünya ve Türkiye için Buğday Tanesi filmimizle birlikte bütün dünyada, insanlığa hizmet yolunda hep beraber yürüyeceğiz. Sonu güzel olacak, insanlık adına oluşacak güzel bir proje olacaktır," diyerek sözlerini tamamladı.



Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen bu etkinlik, engelli bireylerin haklarının ve erişebilirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

