Bist 100
10.486,7 1%
DOLAR
32,87 -0,04%
EURO
35,17 -0,38%
ALTIN
2.418,73 -0,85%

BM'de engelli vatandaşların hakları ve erişebilirliği masaya yatırıldı

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen etkinlikte, dünyadaki engelli vatandaşların hakları ve erişebilirliği ele alındı. Türkiye'nin de destek verdiği etkinlikte engellilerin yüksek kaliteli kalkınmadan yararlanması tartışıldı.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 19:22
BM'de engelli vatandaşların hakları ve erişebilirliği masaya yatırıldı

BM'DE ENGELLİ HAKLARI VE ERİŞEBİLİRLİK KONUŞULDU

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin 56. Oturumu kapsamında "Kapsayıcı toplumda erişilebilirliği ve Engelli Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasını teşvik etmek için yüksek kaliteli kalkınmadan yararlanmak" başlıklı önemli bir toplantı düzenlendi. Bu toplantı, Çin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği tarafından organize edildi ve Türkiye, Yunanistan, Bangladeş gibi birçok ülke ile diğer BM kuruluşları tarafından desteklendi.

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar, Çin'in BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Xu Chen, Meksika'nın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Francisca Elizabeth Mendez Escobar, Yunanistan'ın BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ioannis Ghikas, Uluslararası Diplomatlar Birliği (DMW) Başkanvekili Halil Sert ve diğer ülke temsilcileri katıldı.

KAPSAYICI TOPLUM VE ERİŞEBİLİRLİK

Program kapsamında düzenlenen panelde, engelliler, yaşlılar ve hassas durumdaki diğer kişilerin erişebilirliğini desteklemek ve onların yüksek kaliteli kalkınmadan yararlanmalarını sağlamak üzerine yoğun tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalar, engelli bireylerin toplumda daha aktif ve bağımsız bir şekilde yer alabilmeleri için yapılması gerekenleri ortaya koydu.

Büyükelçi Burak Akçapar, programın açılışında yaptığı konuşmada, engelli bireylerin tüm potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri kapsayıcı bir toplum inşa etmek için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti. Akçapar, "Erişilebilirlik, engelli kişilerin haklarının hayata geçirilmesinde kilit öneme sahiptir. Türkiye'de erişilebilirliği ülke geneline yaymak önceliğimizdir," dedi.

TÜRKİYE'NİN ERİŞEBİLİRLİK POLİTİKALARI

Akçapar, Türkiye'nin 2020 yılını "Erişilebilirlik Yılı" ilan ettiğini hatırlatarak, bu sayede Türkiye'nin politikalarının başta engelliler olmak üzere tüm paydaşların katılımıyla erişilebilirlik ve kapsayıcılık yönünde dönüştüğünü vurguladı. "2021'de '2030 Engelsiz Vizyon'u benimsedik. Bu doğrultuda sivil toplumun aktif katılımıyla teknik eğitimler düzenledik, erişilebilirlik konusunda mali ve teknik destek sağladık. Binaların denetimleri hızlandı ve belirlenen standartlar doğrultusunda erişilebilirlik belgeleri verilmeye başlandı. Engelsiz İletişim Merkezi kuruldu. Bu yılın spesifik teması 'Kamu Kurumlarının Web Erişilebilirliğinin Sağlanması'dır," dedi.

SERKAN BAYRAM'IN İLHAM VEREN HİKAYESİ

Program kapsamında, Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinden esinlenerek çekilen ve engelli bir insanın mücadelesini anlatan "Buğday Tanesi" filminin fragmanı gösterildi. Bayram, "Buğday Tanesi" filminin, 50 yıllık hayatını anlatan bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu ve Netflix, Türk Hava Yolları uçakları gibi birçok platformda gösterildiğini belirtti.

Bayram, "Buğday Tanesi"nin 40 milyon izleyiciye ulaştığını ve akran zorbalığına karşı mücadele, engelliye ve ailesine umut, engelli olmayan insanlara empati ve motivasyon gösteren bir proje olduğunu vurguladı. Ayrıca dünyanın birçok yerinde ödül aldığını ve çeşitli üniversitelerden fahri doktora unvanına layık görüldüğünü belirtti.

BM ENGELLİ HAKLAR BİRİMİ ÖNERİSİ

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan Bayram, bugün gerçekleşen programda engellilik alanında Türkiye'de yapılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki "sessiz devrimi" anlattıklarını ifade etti. Bayram, toplantıda BM Engelli Haklar Birimi'nin kurulması gerektiğini ve bu birimin İstanbul'da olmasının dünyaya örnek teşkil edeceğini belirtti.

Bayram, Çin, Yunanistan, Meksika ve diğer ülkelerin temsilcilerinin de bu öneriyi önemli bulduklarını ve desteklediklerini aktardı. Bayram, "Engelsiz bir dünya ve Türkiye için Buğday Tanesi filmimizle birlikte bütün dünyada, insanlığa hizmet yolunda hep beraber yürüyeceğiz. Sonu güzel olacak, insanlık adına oluşacak güzel bir proje olacaktır," diyerek sözlerini tamamladı.

Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen bu etkinlik, engelli bireylerin haklarının ve erişebilirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. 

İLGİLİ HABERLER

Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek

e-Devlet'ten hemen bakın! TOKİ'den arsa sahibi olmuş olabilirsiniz: Bunu yapmayanın hakkı yanacak

Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

Tarih verildi; borçlarınızı devlet kapatacak! 50.000 TL’den başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

3 yıllık söz verene Denizbank'tan 50.000 TL hediye! Bir kuruşu bile geri alınmayacak

2002-2003-2004 SGK girişlilere emeklilik tablosu çıktı! 49 yaşında emekliliğin formülü var!

Kahvenin yanında iyi gidiyor! Evde latte pasta yapmak aslında bu kadar kolaymış

Tarih verildi; borçlarınızı devlet kapatacak! 50.000 TL’den başlıyor

1994 ve sonrasında işe girenlere 10 yıllık primle emeklilik yolu göründü! Listeden hemen kontrol edin

17 Temmuz'da emekliye müjde! En düşük maaş 15.000 TL'ye çıkıyor

Ehliyet alamıyorum diye üzülenler dikkat! Artık o kişilere de ehliyet verilecek

Sosyal Desteğe İŞKUR damgası! 18-55 yaş arası olmanız yeterli! 1650 TL 3 kerede ödeniyor

3 kamu bankasından 19.000 TL ödeme kıyağı! Cumhurbaşkanı onay mührünü bastı

Otomobil almak isteyen o tarihi beklesin! Hem sıfır hem ikinci elde dev indirim o tarihte

Dün asgari ücret kesinleşmişti! Sabah sabah emekliyi kahreden açıklama geldi

e-Devlet'ten hemen bakın! TOKİ'den arsa sahibi olmuş olabilirsiniz: Bunu yapmayanın hakkı yanacak