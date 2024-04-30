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BM Genel Sekreteri'nden İsrail'in Refah'a olası saldırılarına karşı uyarı ve çağrı

Antonio Guterres, İsrail'in Refah'a olası askeri saldırılarına karşı ülkeleri harekete geçmeye çağırırken, BM'nin insani yardım çağrısına destek bekliyor

Yayın Tarihi: 30.04.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 20:51
BM Genel Sekreteri'nden İsrail'in Refah'a olası saldırılarına karşı uyarı ve çağrı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in Gazze'deki Refah şehrine yönelik olası askeri saldırılarına karşı uluslararası toplumu uyarırken, insani krizin derinleştiği bölgede acil yardım çağrısında bulundu.

Guterres, New York'taki BM binasında Orta Doğu'daki son gelişmeler hakkında yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkat çekti. İnsani ateşkes, esirlerin acilen serbest bırakılması ve insani yardımın artırılması çağrılarına rağmen, bölgedeki durumun henüz iyileşmediğini ifade etti.

İsrail'in Refah'a yönelik artan hava saldırılarına ve olası askeri operasyon tehditlerine karşı ciddi bir uyarıda bulunan Guterres, bu tür saldırıların sivil kayıplara, yerinden edilmiş insanlara ve bölgedeki gerginliğin artmasına yol açacağını vurguladı. BM Güvenlik Konseyi üyeleri ve diğer ülkelerden, Refah'a olası askeri operasyonları engellemek için gereken adımları atmalarını istedi.

Gazze'deki sağlık sisteminin yok edilmesi ve toplu mezarlara ilişkin haberlerin derin endişe yarattığını belirten Guterres, uluslararası bağımsız soruşturmacıların bu alanlara acilen erişim sağlayarak gerçeklerin ortaya çıkarılmasını talep etti. Ayrıca, Gazze'ye yardım konusunda engellerin aşılması ve insani yardım çalışanlarının güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

BM Genel Sekreteri, Gazze'deki krize çözüm bulunması için tüm taraflara çağrıda bulunurken, iki devletli çözümün önemine vurgu yaparak, barış ve istikrarın ancak bu şekilde sağlanabileceğini belirtti.

Guterres ayrıca, BM'nin insani yardım çağrılarına destek beklediğini ve UNRWA'nın operasyonlarını sürdürebilmesi için tüm üye ülkelerden cömert katkılar yapmalarını istedi.

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