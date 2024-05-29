BM raporlarına göre İsrail'in Refah'taki kamp saldırıları "rezalet" olarak değerlendirildi

BM raportörleri, İsrail'in Refah'taki kamp saldırısına ilişkin yaptırım talep etti

Birleşmiş Milletler raportörleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı kampa düzenlediği saldırılara ilişkin çarpıcı bir açıklamada bulundu. Söz konusu saldırılar, 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 46 kişinin hayatını kaybettiği trajik olaylar olarak değerlendirildi.



BM raportörlerinin açıklamasında, İsrail'in Refah'taki kampa yönelik saldırılar "rezalet" olarak nitelendirildi ve Gazze'de akan kanın durdurulması için uluslararası topluma kararlı bir eylem çağrısı yapıldı. Ayrıca, saldırılarla ilgili bağımsız bir uluslararası soruşturma yapılması ve İsrail'e karşı derhal yaptırım ve tedbirlerin uygulanması talep edildi.

Söz konusu açıklamada, Gazze'ye insani yardımların sağlanmasına yönelik engellerin kaldırılması ve İsrail'e silah akışının derhal durdurulması gerektiği vurgulandı. İsrailli liderlerin, saldırıları "hata" olarak nitelendirmeleri durumunda bile uluslararası hukuki sorumluluk taşıdıkları belirtildi.

İsrail'in Refah'taki kampa düzenlediği saldırılar, uluslararası toplumda büyük tepki ve endişe yaratmış durumda.