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BM Raportörleri, ABD ve İsrail'in UCM'yi tehdit etmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler raportörleri, ABD ve İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) tehdit etmesine karşı çıktı.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 21:06
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 21:06
BM Raportörleri, ABD ve İsrail'in UCM'yi tehdit etmesine tepki gösterdi

Birleşmiş Milletler raportörleri, ABD ve İsrail'in Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) tehdit etmesine sert tepki gösterdi. İsrailli yetkililerin, Gazze'deki son hava saldırısının ardından UCM yetkililerine ve aile üyelerine yönelik misilleme tehditleri, uluslararası hukukun üstünlüğüne yönelik ciddi bir endişe kaynağı oldu.

BM raportörlerinin yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in UCM'yi tehdit etmesinin cezasızlık kültürünü teşvik ettiği ve uluslararası adalet arayışında olan bir mahkemeye karşı misilleme tehditlerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı. UCM'nin bağımsızlığına ve tarafsızlığına saygı gösterme çağrısı yapılırken, Filistin'deki ağır uluslararası suçların soruşturulması için mahkemenin öneminin altı çizildi.

ABD ve İsrail'in UCM'yi etkileme girişimleriyle ilgili medyada yer alan haberler, uluslararası toplumda endişe yaratırken, BM raportörleri de bu tür girişimlerin adaletin önündeki engeller olduğunu belirtti.

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