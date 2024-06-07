D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı, Gazze krizi gündemiyle Türkiye'nin ev sahipliğinde toplanıyor

D-8 Dışişleri Bakanları, Gazze Krizini Çözmek İçin İstanbul'da Toplanıyor



İstanbul, Gazze'deki krize çözüm bulmak amacıyla önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapıyor. Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, Türkiye'nin liderliğinde düzenleniyor ve Gazze'deki insani ve jeopolitik etkileri ele almayı hedefliyor.

Gelişen 8 Ülke (D-8) Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Isiaka Abdulkadir Imam, yarın İstanbul'da gerçekleştirilecek toplantının öncelikli gündem maddesinin Gazze'deki durum olduğunu açıkladı. D-8 üyesi devletlerin dışişleri bakanları ve üst düzey temsilcilerinin katılacağı toplantıda, Gazze'deki krize uluslararası bir yanıtın koordine edilmesi planlanıyor.

Toplantı öncesinde yapılan değerlendirmelerde, D-8'in üye ülkeler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı artırmayı amaçladığı vurgulandı. Büyükelçi Imam, toplantının diyalog ve işbirliği yoluyla küresel meselelere çözüm bulma konusundaki kararlılığını ortaya koyacağını belirtti.

Öğretim üyeleri ise Türkiye'nin bu toplantıyla birlikte dünya genelindeki barış ve insani yardım çabalarını destekleme konusundaki kararlılığını göstereceğine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin Gazze'deki krize karşı sessiz kalmadığı ve D-8'in sunduğu çözüm önerilerinin insani temellere dayandığı vurgulandı.

D-8'in Türkiye'nin gelişmekte olan ülkelerle işbirliği fırsatlarını artırdığına ve dengeleyici bir rol oynadığına işaret edildi. Toplantıda, Gazze'deki krizi çözmeye yönelik atılacak adımların yanı sıra, D-8'in küresel barış ve istikrar çabalarına katkıları ele alınacak.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek bu önemli toplantının, Gazze'deki krizin çözümüne yapıcı bir katkı sağlaması ve D-8'in uluslararası alandaki rolünü güçlendirmesi bekleniyor.