İsrail’in saldırıları devam ediyor: Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 35 bin 647’ye yükseldi

Gazze’de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’de yaşanan son durumu açıkladı. Açıklamalara göre son 24 saat içinde gerçekleşen İsrail saldırı nedeniyle Gazze’de, 85 Filistinli daha hayatını kaybederken 200 kişi ise yaralandı.

Son 24 saatte yaşanan saldırılarla birlikte, 7 Ekim’den bu yana Gazze’de hayatını kaybeden Filistinli sayısı 35 bin 647’ye yükseldi. Diğer yandan yaralı sayısı ise 79 bin 852 olarak açıklandı.

İsrail güçleri, enkaz altında ve yol kenarında bulunan cenazelere erişime ise engel olmaya devam ediyor.