Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Kopenhag'da saldırı

Danimarka Başbakanı Frederiksen'e Saldırı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir saldırıya uğradı. CNN'in haberine göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi, saldırının ardından Frederiksen'in şoke olduğunu açıkladı.



Saldırgan Gözaltına Alındı

Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada, saldırganın hemen gözaltına alındığı belirtildi. Saldırganın nasıl saldırdığı ve Başbakan Frederiksen'in yaralanıp yaralanmadığı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.

AB Yetkililerinden Destek Mesajları

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Başbakan Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı karşısında şok olduğunu belirterek, "Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum." dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndan Tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "dehşet verici" olarak nitelendirdi ve "Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!" mesajını paylaştı.