Bist 100
10.138,97 1%
DOLAR
32,3 0,25%
EURO
34,87 -0,87%
ALTIN
2.371,78 -3,17%

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Kopenhag'da saldırı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Kopenhag'da bir saldırıya uğradı. Saldırgan gözaltına alınırken, AB yetkilileri olayı kınadı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 00:38
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 00:38
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'e Kopenhag'da saldırı

Danimarka Başbakanı Frederiksen'e Saldırı

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, başkent Kopenhag'daki Kultorvet Meydanı'nda bir saldırıya uğradı. CNN'in haberine göre, Danimarka Başbakanlık Ofisi, saldırının ardından Frederiksen'in şoke olduğunu açıkladı.

Saldırgan Gözaltına Alındı

Başbakanlık Ofisi'nin yaptığı açıklamada, saldırganın hemen gözaltına alındığı belirtildi. Saldırganın nasıl saldırdığı ve Başbakan Frederiksen'in yaralanıp yaralanmadığı konusunda ise henüz bir bilgi verilmedi.

AB Yetkililerinden Destek Mesajları

Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, Başbakan Frederiksen'e yönelik saldırıyı kınayan açıklamalar yaptı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X platformunda yaptığı paylaşımda, "Bu korkakça saldırıyı şiddetle kınıyorum. Tüm düşüncelerim siz ve ailenizle birlikte sevgili Mette. Umarım bu korkunç saldırıyı en kısa zamanda atlatırsınız." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı karşısında şok olduğunu belirterek, "Avrupa'da inandığımız ve uğruna mücadele ettiğimiz her şeye aykırı olan bu alçakça eylemi kınıyorum. Sana güç ve cesaret diliyorum, her ikisine de fazlasıyla sahip olduğunu biliyorum." dedi.

Avrupa Parlamentosu'ndan Tepki

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola da X hesabından yaptığı paylaşımda, saldırıyı "dehşet verici" olarak nitelendirdi ve "Şiddetin siyasette yeri yoktur. Güçlü kal, Mette!" mesajını paylaştı.

İLGİLİ HABERLER

Güneş kremleri, temizlik seti geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu

Yatırımda ona yönelen resmen para basacak! Zengin olmanın şifresi verildi

Ucuz uçak bileti almanın 4 kolay yolu! Bunu bilmeyenler fazladan para ödüyor

Emekliye en yüksek promosyonu o banka veriyor! Emeklinin cüzdanını dolduran kampanya

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Güneş kremleri, temizlik seti geliyor! A101 8 Haziran aktüel ürünler kataloğu

81 ildeki emeklilere yüzde 20 indirim yapılacak! Artık daha az ödeyecekler

Yatırımda ona yönelen resmen para basacak! Zengin olmanın şifresi verildi

Garanti Bankası'ndan emekli promosyonu sürprizi! Rakamlar sil baştan değişti

Ucuz uçak bileti almanın 4 kolay yolu! Bunu bilmeyenler fazladan para ödüyor

Yapı Kredi'den ballı kaymaklı para iadesi! Bunu yapana 600 TL ödenecek

e-Devlet'ten hemen bakın! O yardım ödemeleri tamamen kesildi: Milyonlar şaşkın!

Bu kampanyada puanlar patlayacak: Garanti BBVA adeta çil çil dağıtacak

Emekliye en yüksek promosyonu o banka veriyor! Emeklinin cüzdanını dolduran kampanya

Bunu yapanın banka hesabına 7500 TL iade yapılacak! Kamu bankasında hesabı olanlar dikkat

Şeker hastaları elinden düşürmeyecek! Diyabeti tarihe karıştıran mucize bitki

Genç görünmek isteyen kadınlar dikkat! Bu saç rengi 10 yaş birden gençleştiriyor