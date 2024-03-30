DSÖ: "Gazze’de 9 bin hasta çok acil şekilde tahliye edilmeli”

İsrail güçlerinin Gazze üzerindeki yoğun saldırı devam ediyor. Saldırılar yüzünden on binlerce insan hayatını kaybederken, on binlercesi de yaralı durumda. Öte yandan İsrail’in Gazze’deki hastaneleri hedef alması ve insanı yardımların yanı sıra tıbbi yardımları da engellemesi, çok sayıda insan için büyük bir tehlike yaratmaya devam ediyor. Yaşanan bu durum üzerine Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de 9 bin hastanın acil bir şekilde tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Acil bir şekilde yurt dışına tahliye edilmeli”

Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Gazze’de bulunan 32 hastaneden sadece 10 tanesinin hizmet verebildiğini ve bu hizmetinin de minimum düzeyde kaldığının altını çizdi. Gazze’deki binlerce kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını vurgulayan Ghebreyesus, “yaralılar, kanser hastaları, böbrek hastaları ve diğer kronik hastalıklara sahip hastalar için hayat kurtarıcı sağlık hizmetleri gerekiyor. Bu nedenle 9 bin hastanın acil bir şekilde yurt dışına tahliye edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.