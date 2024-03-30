Bist 100
9.142,4 0%
DOLAR
32,41 0,25%
EURO
35,2 -0,08%
ALTIN
2.310,9 0,09%

DSÖ: "Gazze’de 9 bin hasta çok acil şekilde tahliye edilmeli”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’de binlerce hasta ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. İsrail’in yoğun saldırısı altında olan Gazze’deki 9 bin hastanın acil bir şekilde tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 16:04
DSÖ: "Gazze’de 9 bin hasta çok acil şekilde tahliye edilmeli”

İsrail güçlerinin Gazze üzerindeki yoğun saldırı devam ediyor. Saldırılar yüzünden on binlerce insan hayatını kaybederken, on binlercesi de yaralı durumda. Öte yandan İsrail’in Gazze’deki hastaneleri hedef alması ve insanı yardımların yanı sıra tıbbi yardımları da engellemesi, çok sayıda insan için büyük bir tehlike yaratmaya devam ediyor. Yaşanan bu durum üzerine Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de 9 bin hastanın acil bir şekilde tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

“Acil bir şekilde yurt dışına tahliye edilmeli”

Ghebreyesus yaptığı açıklamada, Gazze’de bulunan 32 hastaneden sadece 10 tanesinin hizmet verebildiğini ve bu hizmetinin de minimum düzeyde kaldığının altını çizdi. Gazze’deki binlerce kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığını vurgulayan Ghebreyesus, “yaralılar, kanser hastaları, böbrek hastaları ve diğer kronik hastalıklara sahip hastalar için hayat kurtarıcı sağlık hizmetleri gerekiyor. Bu nedenle 9 bin hastanın acil bir şekilde yurt dışına tahliye edilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Ramazan ayı bitmeden koşa koşa TEB'e giden 800 TL'yi şartsız şurtsuz kapar!

Ramazan ayı bitmeden koşa koşa TEB'e giden 800 TL'yi şartsız şurtsuz kapar!

Trafiğe böyle çıkan 691 TL ödemeye hazır olsun! Gözünün yaşına bakılmayacak

Trafiğe böyle çıkan 691 TL ödemeye hazır olsun! Gözünün yaşına bakılmayacak

Dün akşam bakanlık açıkladı! IBAN'a o ödemeler yattı

Dün akşam bakanlık açıkladı! IBAN'a o ödemeler yattı

Emekli aylığı 10.200 TL üzeri olana 4'lü müjde! Hemen kontrol edin

Emekli aylığı 10.200 TL üzeri olana 4'lü müjde! Hemen kontrol edin

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
4
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız
5
17 yıl sonra bir ilk! Faiz artırımı kararı dünya gündeminde
6
AB Liderler zirvesi öncesi Borrell'den Gazze Şeridi açıklaması
7
ABD’de bir gemi köprüye çarptı: 3 km’lik köprü yıkıldı

Bunları yapan çürük dişleri unutuyor! Aksine bembeyaz yapacak

Maaşlar beklenmeden 31.000 TL promosyon hesaplara anında geçiyor!

Aylık 2500 TL kira desteği! Cumartesi sabahı açıklandı hemen verilecek

Cayır cayır yağ yakan Türk kahvesi tarifi! 7 kilo birden verdiriyor

Emekli aylığı 10.200 TL üzeri olana 4'lü müjde! Hemen kontrol edin

Halkbank 2024'ün bombasını patlattı! 1200 TL- 1500 TL anında ödüyor

Bankalar TCMB ile birlikte birleşti: Faizleri uçup kaçıyor! Getiri 96.000 TL'yi aşıyor

Trafiğe böyle çıkan 691 TL ödemeye hazır olsun! Gözünün yaşına bakılmayacak

Dün akşam bakanlık açıkladı! IBAN'a o ödemeler yattı

Tarihi not edin banka hesabınıza para yatıracak! Emeklilere büyük kıyak

Ramazan ayı bitmeden koşa koşa TEB'e giden 800 TL'yi şartsız şurtsuz kapar!

Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir