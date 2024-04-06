DSÖ: “Gazze’de salgın hastalıklar artıyor”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları yoğun bir şekilde devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, bölgedeki sağlık sorunlarına dikkat çekti. Gazze’deki sağlık durumu ile ilgili konuşan Harris, Gazze’de sağlık sisteminin çok büyük zorluklar altında, güçlükle hizmet vermeye çalıştığını, 36 hastaneden sadece 10 tanesinin kısmı bir şekilde sağlık hizmeti sunabildiğini ifade etti.

DSÖ Sözcüsü Harris’in aktardığı bilgilere göre, sağlık hizmeti vermeye çalışan az sayıdaki hastanede teknik malzeme yetersizliğinin yanı sıra su ve gıda konusunda da büyük sıkıntılar yaşanıyor.

Salgın hastalıklar giderek artıyor

Gazze’de salgın hastalıkların da hızla arttığını ifade eden Margaret Harris, 7 Ekim’den bu yana evlerinden mahrum bırakılan ve barınaklarda kalan 614 bin Filistinlide üst solunum yolu enfeksiyonu, 330 bin Filistinli de ise ishal vakalarının görüldüğünü belirtti. Bunun yanı sıra Gazze de 83 binden fazla kişide uyuz vakası da bulunduğunu söyleyen Harris, 21 bini aşkın kişide sarılık hastalığının görüldüğünü kaydetti.

Bölgede kızamık ve suçiçeği gibi hastalıkların da artığına dikkat çeken sözcü, sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle özellikle çocukların risk altında olduğunu da belirtti.

Gazze’de tedavi için 9 bin Filistinlinin acil bir şekilde tahliye edilmesi gerektiğini vurgulayan DSÖ Sözcüsü Harris, bu kişiler arasında kanser gibi ciddi kronik hastalıklara sahip 2 bine yakın insan bulunduğunu söyledi.

“Büyük bir felaket”

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, İsrail’in Gazze’deki Şifa Hastanesi’ni kullanılamaz hale getirmesi ile ilgili olarak ise “Şifa Hastanesi’ni kaybetmek, büyük bir felaket. Binlerce Gazzeli bu hastaneye güveniyordu. Bölgenin sağlık sisteminin kalbi Şifa Hastanesi’ydi” söylemlerinde bulundu.

Harris, hastanelerin korunması gerektiğini altını çizerek, buraların ‘savaş alanı’ olmadığına vurgu yaptı.