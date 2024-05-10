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DSÖ: “Gerekli yakıt sağlanmazsa Gazze’de sağlık sistemi tamamen çökebilir”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze için konuştu. Harris, Gazze’ye gerekli yakıt girişi olmaması durumunda, sağlık sisteminin tamamen çökebileceğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 17:26
DSÖ: “Gerekli yakıt sağlanmazsa Gazze’de sağlık sistemi tamamen çökebilir”

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında söz aldı. Harris, İsrail'in Refah'a yönelik kara saldırısı başlatmasıyla birlikte, aralarında Nasır Hastanesi’nin de yer aldığı Gazze'de bulunan bazı sağlık merkezlerine destek olduklarını belirtti. DSÖ Sözcüsü, İsrail güçlerinin Refah'a yönelik kara saldırısı başlatması nedeniyle bu girişimin “bir acil durum planının parçası” olduğunu belirtti.

DSÖ’nün çeşitli hastaneler, sahra hastaneleri gibi bazı bölgelerde sağlık malzemeleri stokladığını aktaran Harris, Gazze’ye gerekli yakıtın girmemesi durumunda, tüm çalışmaların duracağını ifade etti. Yakıt girişinin önemini vurgulayan DSÖ Sözcüsü, “yakıt olmadığı takdirde kim ne yaparsa yapsın, sağlık sistemi tamamen çökecektir” ifadelerini kullandı.

Harris, İsrail’in yoğun saldırısı altında olan Gazze ve Refah için endişelerin arttığını ve büyük bir felaketin eşiğinde olunduğunu da vurguladı.

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